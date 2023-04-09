شاهد|الآلاف يؤدون صلاة الفجر في الأقصى والاحتلال يمنع الشباب

أدى الآلاف من المصلين صلاة فجر الثامن عشر من شهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات سلطات الاحتلال، ومنع الشباب من دخول الأقصى.

وتمكنت أعداد كبيرة من المصلين من أداء صلاة فجر الثامن عشر من شهر رمضان بالمسجد الأقصى، فيما قامت قوات الاحتلال بالتضييق على حافلات المصلين القادمين لأداء صلاة الفجر بالأقصى.

وانطلق المصلون عقب صلاة الفجر، في وقفة عفوية برحاب المسجد الأقصى، وسط صياحات التكبير وهتافات مؤيدة للمقاومة ولقائدها العام محمد الضيف.

وكان المئات من المصلين قد اعتكفوا الليلة الماضية في المسجد القبلي بعد أن أغلقوا أبوابه في وجه قوات الاحتلال منعا لاقتحامه وتفريغه من المصلين كما اعتادت خلال الأيام القليلة الماضية.

وأدى عشرات الآلاف من المصلين صلاتي العشاء والتراويح أمس السبت في المسجد الأقصى المبارك، في اليوم الـ١٧ من شهر رمضان.

واحتشد قرابة 140 ألف مصلٍ لأداء صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى، رغم تشديدات الاحتلال وتضييقاته.