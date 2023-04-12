علماء موريتانيا يعلنون أن الجهاد طريق تحرير الأقصى

أكد العشرات من علماء وأئمة موريتانيا، أن "الجهاد في سبيل الله تعالى هو الطريق الوحيد لتحرير الأقصى وفلسطينَ، وهو فريضةٌ شرعية، وضرورة واقعية، وأن كل الحلول الأخرى حلول عبثية، تضفي على الاحتلال الشرعية، وتجعل من كيانه حقيقة واقعية، بما في ذلك قرارات التقسيم الأممية، واتفاقيات السلام و(التطبيع) الثنائية، والإقليمية، الباطلة شرعاً، المرفوضة عقلاً، الفاشلة واقعاً".

وأضاف العلماء والأئمة في بيان لهم أمس الثلاثاء: "لقد تابعنا جميعاً ما يقوم به قطعان الصهاينة المحتلون، من عساكر ومستوطنين، خلال شهر رمضان المبارك، من تدنيس للمسجد الأقصى، واعتداء على المصلين داخله، وإذلال للمعتكفين فيه، وإخراج للمتعبدين في رحابه، وسعي دائب في خرابه، وانتهاك مستمر لحرماته".

وتابع: "وأكثر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يضيف البيان، يتابعون هذه المشاهد، وكأنها لا تعنيهم، والأدهى والأمَرُّ أن أكثر حكام المسلمين وهم المخاطَبون قبل غيرهم بوجوب النصرة والجهاد والتصدي للعدو، إمَّا مُمالِئُون لأشد الناس عداوة للذين آمنوا، أو مطبّعون معهم، إلا من رحم ربك من هؤلاء الحكام، وقليلٌ مَّا هُم".

وأكملوا: "أما المجتمع الدولي الذي يتحدث عن حقوق الإنسان، وحرية العبادة، واحترام المقدسات، وحق تقرير المصير، والمواثيق الدولية، وما تفرضه على الغاصب المحتل تجاه المناطق المحتلة، فهو متمالئٌ متواطئ، وإن أظهر القلق، فهو قلق سببه ما قد تجر إليه جرائم الاحتلال من إحياء لروح الجهاد، والثأر والاستشهاد".

وقال العلماء: "إننا، نحن الموقعين أسفله، يصيف البيان، من علماء موريتانيا وأئمتها ودعاتها وشيوخ مدارسها الدينية، في هذا الظرف العصيب الذي يمر به المسجد الأقصى خاصة، وفلسطين عامة، نؤكد على أن شأن المسجد الأقصى المبارك شأنُ عقيدة ودينٍ بالنسبة لهذه الأمة، فهو أحد مساجدها المقدسة، وفضله مسطور في كتاب ربها، مَزبُورٌ في سنة نبيها، وتاريخِ سلفِها، والصراعُ مع أعداء الأمة حوْلَه ليس مجرد صراعِ سياسة أو حدود، بل هو صراع عقيدة ووجود".

وأكدوا أن الطريق إلى تحرير الأقصى خاصة، وفلسطين عامة، يمر حتماً بعودة الأمة الشاملة الكاملة لكتاب ربها، وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، عقيدةً، وشريعةً، وسلوكاً، وسياسةً، ومنهجَ حياة كاملاً، وأن الجهاد لتحرير الأقصى وفلسطين، فرض على الأمة كلها، كلٌّ بحسب قدرته، وموقعه، وهو جهادُ دفعٍ، وجهادُ الدفعِ هو أوكَدُ حالات الجهاد وجوباً، والجهاد هنا جهاد بكل صور وأنواع الجهاد.. جهاد بالنفس، والمال، واللسان، والسِّنان.

وشددوا على أن واجب أهل فلسطين والأقصى الأولُ هو الجهاد بالنفس والمال، والمصابرة، والمرابطة، فهم رأس الحربة، وطليعة الأمة في هذا الصراع، بينما الواجب الأول على علماء الأمة وأئمتِها بيانُ الحق والصدعُ به، وتذكيرُ المسلمين بالواجب تجاه إخوانهم من النصرة والدعم، وتحريض الأمة على الجهاد في سبيل الله بمختلف صوره، وإحياء هذه المعاني التي يُعِزّ الله بها الأمة، ويذل بها العدو».

وقالوا: "أما واجب الحكام، فهو المناصرة والمؤازرة بشتى صورها، ومختلف أشكالها السياسية، والعسكرية، والمادية والمعنوية، ويجب عليهم الحذر من تولِي هؤلاء الأعداء، و(التطبيعِ) معهم، والسيرِ في رِكابِهم:.

وتحدث البيان عن واجب حملة الأقلام، ورجال الإعلام، وأصحاب المنابر، وأرباب المحابر، فأكد «أنها توعيةُ الأمة، وربطُها بقضية مقدساتها، وكشف خطط الأعداء، وفضح سياساتهم، وكشف المتمالئين معهم من المنافقين، والمطبعين، وهذا من الجهاد باللسان، بينما وواجب التجار ورجال الأعمال الأول، حسب البيان فهو الجهاد بالمال، فالجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في أكثر آيات الجهاد».

وشدد علماء موريتانيا وأئمتها على أهمية «قيام الآباء والأمهات بغرس محبة الأقصى وفلسطين في قلوب الأولاد، وتربيتهم على حب الجهاد والاستشهاد من أجل تحريرهما»؛ مؤكدين «أن واجب الشعوب الإسلامية هو المناصرةُ والمؤازرة، والدعم بمختلف صوره، واستنكارُ جرائم المحتلين بكل الوسائل الممكنة، والمتاحة».

وأكد العلماء «أن النصر على اليهود الغزاة قادم حتماً بإخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك النصر، يضيف البيان، لا بد له من أسباب ومقومات، يجمعُها نصرُنا لله، عودةً لدينه، وتحكيماً لشريعته، وتمسكاً بكتابه، وعضّاً بالنواجذ على سنة الرسول عليه السلام».

المصدر: القدس العربي