صالح العاروري: نشهد تسارعا في الأحداث لصالح المقاومة

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري على أن المقاومة أوقفت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في العشر الأواخر من رمضان.

وقال العاروري خلال لقاء "درع القدس.. الضفة نحو عهد جديد"، إن المقاومة أصبحت تشكل هاجسًا كبيرًا للعدو الصهيوني، ونحن نملك المقاومة التي ستوقف العدوان وستحرر المسجد الأقصى.

وأضاف: "لو مرت المشاهد الأخيرة من الاعتداءات بالأقصى دون رد، لسيطر الاحتلال على جزء منه، وكل الأمة الإسلامية محور مقاومة في الدفاع عنه".

وشدد على أن الرد الأخير للمقاومة من لبنان والضفة وغزة والداخل المحتل، أثبت أن للمسجد رب يحميه وشعب يفديه، والاحتلال اختار الرضوخ.

وأشار إلى أن كيان الاحتلال يعيش حالة من التنازع والانقسام لم يسبق لها مثيل، ويسير نحو التفكك الداخلي والزوال.

وأوضح أن هذا العام سيكون هناك حضور لفعاليات يوم القدس العالمي في المسجد الأقصى.

ولفت إلى أن الظروف تتهيأ وتسير بشكل حثيث لصالح محور المقاومة، الذي بات له وزن في مكونات الأمة ويمثلها كلها.

وأردف: "كل الأمة الإسلامية محور مقاومة، وهو إلى صعود، وهناك تسارع كبير في الأحداث لصالح محور المقاومة".

واعتبر أن الذين انفتحوا في علاقاتهم مع كيان الاحتلال أوضاعهم أصبحت في الحضيض، وموجة التطبيع مع الاحتلال تتراجع مع تصاعد محور المقاومة.