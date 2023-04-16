هآرتس: (إسرائيل) تتجنب الأخطاء في المسجد الأقصى

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن المنظومة الأمنية (الإسرائيلية)، تتلاشى الوقوع في المزيد من الأخطاء في المسجد الأقصى خوفاً من التصعيد.

ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن (إسرائيل) تحاول أن ينتهي شهر رمضان بدون وقوع حوادث قد تؤدي لتصعيد من جديد.

وأضافت الصحيفة، أنه "على الرغم من الهدوء النسبي في الأيام القليلة الماضية، لا تزال إسرائيل تواجه خطر اندلاع مواجهة على عدة جبهات".

وأكدت "هآرتس"، أنه "بالرغم من التنبيهات الاستخباراتية المختلفة والاستنفار العالي، إلا أن يوم الجمعة الماضي مر بهدوء ولم تكن هناك محاولات لإطلاق صواريخ أو أي طائرات مسيرة كما كانت التقديرات الأمنية".

عكا للشؤون الإسرائيلية