إضرابات خضر عدنان.. من هو شيخ الكرامة الشهيد خضر عدنان؟، استشهد فجر اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 الأسير الشهيد خضر عدنان الملقب بشيخ الكرامة، وذلك في زنزانته التي يعتقله فيها الاحتلال (الإسرائيلي)، حيث خاض الشهيد خضر عدنان إضرابه الأخير عن الطعام لمدة 86 يوماً، رفضاً لاعتقاله التعسفي.

الأسير الشهيد خضر عدنان هو القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وبحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، عثر على الشيخ خضر عدنان فاقداً للوعي داخل زنزانته وتم نقله لمستشفى "أساف هروفيه" ليتم الإعلان عن استشهاده بعد ذلك.

من هو الشهيد الأسير الشيخ خضر عدنان؟

الشيخ خضر عدنان موسى يبلغ من العمر 45 عاماً ولد يوم 24 مارس/آذار 1978 في بلدة عرابة (محافظة جنين، شمال الضفة الغربية) بفلسطين.

وأنهى مرحلتي الدراسة الأساسية والثانوية العامة في مسقط رأسه عرابة، حيث اجتاز المرحلة الثانوية بتقدير جيد جدا عام 1996، والتحق بجامعة بيرزيت في مدينة رام الله، وحصل عام 2001 على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، ثم التحق ببرنامج الماجستير (تخصص الاقتصاد) في نفس الجامعة.

خاض الشيخ خضر عدنان غمار الحياة السياسية أثناء دراسته الجامعية بعد انضمامه لصفوف حركة الجهاد الإسلامي. واعتقل للمرة الأولى في سجون السلطة الفلسطينية بتهمة التحريض على رشق رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان بالحجارة لدى زيارته جامعة بيرزيت عام 1998. وأمضى في الاعتقال عشرة أيام مضربا عن الطعام.

اعتقلته سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) أثناء الدراسة الجامعية، وأمضى في الاعتقال الإداري (بدون لائحة اتهام) أربعة أشهر، ثم اعتقل مرة أخرى لمدة عام.

تكرر اعتقاله -بعد مرحلة الدراسة- أكثر من عشر مرات يزيد مجموعها على ست سنوات، كان بينها الاعتقال ما بين 03/05/2004 و11/04/2005، حيث خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 28 يوما احتجاجا على وضعه في عزل انفرادي. ولم يوقف إضرابه إلا بعد الاستجابة لمطلب نقله إلى أقسام السجون العادية مع باقي الأسرى.

اعتقل ثانية لدى السلطة الفلسطينية في تشرين الأول 2010، وأمضى 12 يوماً في السجن أضرب خلالها عن الطعام.

وتعرّض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية.

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كان الاعتقال الأشهر بالنسبة لخضر في 17 ديسمبر/كانون الأول 2011، وهو الذي خاض فيه إضرابا فرديا عن الطعام في السجون (الإسرائيلية) احتجاجا على اعتقاله الإداري دون تهمة، واستمر الإضراب 65 يوما ثم انتهى بتحقيق مطلب الإفراج عنه بتاريخ 17 أبريل/نيسان 2012.

فتح خضر الباب أمام الإضرابات الفردية فتبعه الكثير من الأسرى الإداريين بينهم الأسيرة هناء الشلبي التي أضربت لمدة 44 يوما، وبلال ذياب وثائر حلاحلة لمدة 78 يوماً وحسن الصفدي وغيرهم.

إضرابات الشيخ الشهيد خضر عدنان

وقالت وزارة الأسرى والمحررين أن الأسير الشهيد خضر عدنان خاض ستة إضرابات عن الطعام داخل السجون وصلت في مجموعها إلى 251 يوما على فترات، وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من 8 سنوات معظمها في الاعتقال الإداري.

الإضرابات التي خاضها الشيخ ‎خضر عدنان:

عام 2005 خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 12 يوماً نتيجة وضعه في عزل سجن كفار يونا ولم يوقف إضرابه إلا بعد أن رضخت إدارة السجن لمطلبه المتمثل بنقله إلى أقسام الأسرى العادية.

2012 خاض اضرابًا لمدة 66 يومًا، وانتزع فيه حريته من الاحتلال

2015 خاض اضرابًا لمدة 52 يومًا، وانتزع فيه حريته

2018 خاض اضرابًا لمدة 59 يومًا، وانتزع فيه حريته

2021 خاض اضرابًا لمدة 25 يومًا، وانتزع فيه حريته

2023 خاض اضرابًا مفتوحًا عن الطعام لمدة 86 يومًا، وارتقى شهيدًا.

نشط القيادي الفلسطيني -بعد الإفراج عنه- في فعاليات التضامن مع الأسرى والأسرى المضربين، والفعاليات السلمية حتى اعتقلته قوة من جيش الاحتلال (الإسرائيلي) مطلع يوليو/تموز 2014 في كمين نصبته عند حاجز جنوب مدينة جنين، على خلفية إشادته -في تصريحات مختلفة لوسائل الإعلام- بالمقاومة الفلسطينية التي تتصدى للعدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة.

أفرجته عنه قوات الاحتلال يوم 11 يوليو/تموز 2015، ووصل إلى بلدة عرابة بقضاء جنين حيث استقبلته جماهير غفيرة.

وأعاد الاحتلال في الخامس من شباط/فبراير الماضي، اعتقال الشيخ عدنان بعد أن اقتحم منزله في عرابة، وعاثت فيه خرابًا ليعلن في لحظتها دخوله في الإضراب عن الطعام حتى استشهاده في اليوم ال86.، بتجديد قرار إغلاقه وإعادة بحث أدوات فرض العزلة والقضم.

وأكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن الرباط والاحتشاد في باحات المسجد الأقصى يفشل مخططات الاحتلال في مصلى باب الرحمة.

وقال حمادة إن الاحتلال يسعى إلى أن يكون له موطئ قدم في المسجد الأقصى من خلال العدوان على مصلى باب الرحمة.

وأضاف أن استهداف الاحتلال لمصلى باب الرحمة الهدف منه إقامة الهيكل المزعوم وهدم المسجد الأقصى، وتحويل المصلى إلى كنيس يهودي.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول ترسيم وقائع جديدة في المسجد الأقصى وشرعنة وجوده فيه، من خلال الاعتداء على مصلى باب الرحمة.

ودعا إلى ضرورة تصعيد المواجهة في نقاط التماس مع الاحتلال لحماية مصلى باب الرحمة من اعتداءات المستوطنين.

وتابع: "يجب مساندة الشعوب العربية والإسلامية لأهلنا في القدس وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني".