المدهون (للرسالة): اغتيال عدنان جريمة خطط لها قادة الاحتلال

أكد بهاء الدين المدهون وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين في غزة، إن جريمة استشهاد القائد ‏خضر عدنان، مدبرة وخطط لها قادة الكيان، مشددًا على أنه لا يمكن السكوت عنها، والعدو سيدفع ‏ثمنها.‏

وحمّل المدهون في تصريح خاص بـ(الرسالة نت)، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات ‏وتطورات الحادثة، مشيرا إلى أن جرائم الاحتلال تكشف مدى صلفه وحقده وهو يتلذذ على ‏عذابات وآلام أسرانا.‏

وقال: "ما حدث مع الأسير الشهيد خضر عدنان منذ اعتقاله لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال ‏تعمد اغتياله، والانتقام منه".‏

وذكر المدهون أن الاحتلال يطبق قانون الإعدام على الأسرى بشكل عملي داخل السجون، بعيدًا ‏عن ‏إقراره وتشريعه أمام العالم.‏

وشدد المدهون على‎ أن‏ الجريمة لن تكسر إرادة الأسرى، ولن تنال من عزيمتهم، وستكون صاعقًا ‏جديدًا لتفجير طاقات وصمود وثورة الأسرى.‏

ودعا أبناء وثوار الشعب والمقاومة؛ للانتفاض في وجه العدو وتصعيد أشكال المقاومة والاشتباك ‏والعمليات البطولية ثأراً لروح الشهيد عدنان وكافة شهداء شعبنا‎.‎

وقال: "ليعلم الاحتلال أن دماء شهدائنا لن تذهب هدراً وأنه سيدفع ثمن عدوانه وجرائمه بحق أبناء ‏شعبنا".‏

ونبه المدهون إلى أن هذه الجريمة تفضح المجتمع الدولي ومؤسساته الصامتة والمتفرجة على ما ‏يقترفه الاحتلال.‏