أبو مرزوق يبحث عدوان الاحتلال مع الخارجية الروسية

بحث رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس" موسى أبو مرزوق، في العاصمة الروسية موسكو، مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، العدوان (الإسرائيلي)على قطاع غزة.

وأكد أبو مرزوق في تصريح صحفي تلقته "الرسالة نت"، اليوم الأربعاء، على حقوق الشعب الفلسطيني، وحقّه في مقاومة الاحتلال (الإسرائيلي) بالسبل المتاحة كافة.

وأشار إلى أن الحكومة (الإسرائيلية) اليمينية بسياساتها المتطرفة، تقود مجددًا إلى تصعيد التوتر في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.

وبحث الطرفان مستجدات القضية الفلسطينية، والاستهداف الممنهج للأسرى، الذي كان آخر ضحاياه الشهيد الشيخ خضر عدنان، والتصعيد (الإسرائيلي) المستمر ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

من جهته عبّر "بوغدانوف"، عن موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن روسيا ستبذل كل الجهود لاستعادة وحدة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته.

وشهد قطاع غزة مساء أمس وخلال ساعات الليل تصعيدًا حادًا في أعقاب استشهاد الأسير خضر عدنان في سجون الاحتلال ، حيث ردت فصائل المقاومة بغزة على جريمة اغتيال الأخير بإطلاق صواريخ صوب مستوطنات الغلاف، فيما شنّ الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة بالقطاع.