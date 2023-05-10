هنية يتلقى اتصالات دولية حول العدوان على غزة

صرح طاهر النونو المستشار الاعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، أن الأخير تلقى اتصالات من الأخوة في مصر وقطر والأمم المتحدة بحث خلالها العدوان على قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة وسبل التعامل معه.

وذكر النونو في تصريح صحفي أن هنيه خلال اتصالاته حمل الاحتلال (الإسرائيلي) المسؤولية عن التصعيد وتداعيات العدوان.

وأكد رئيس الحركة خلال الاتصالات وحدة المقاومة وموقفها وجهوزيتها الدائمة للتعامل مع أي تمادي من الاحتلال.

يذكر أن فجر الثلاثاء، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منازل قادة عسكريين في سرايا القدس بمدينتي رفح وغزة، وأدت إلى استشهادهم برفقة زوجاتهم وعدد من أبنائهم، ومواطنين آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 21 مواطنا من بينهم 5 أطفال و4 سيدات وإصابة 42 آخرين حتى اللحظة.