وقفة في رام الله دعما وإسنادا لغزة

خرج العشرات من أهالي رام الله في وقفة تضامنية وإسناد مع قطاع غزة بسبب العدوان (الإسرائيلي) الواقع منذ يومين واستشهد فيه حوالي 22 شهيدا حتى اللحظة والعشرات من الجرحى .

وهتف المشاركون في المظاهرة السلمية التي جابت شوارع رام الله بشعارات داعمة للمقاومة.

ومن بين الهتافات ( يا مقاوم ياحبيب، اضرب اضرب تل أبيب)،(تسلم ايدك يا مغوار تل أبيب تولع نار)، ثم هتفوا ( ياغزتنا يا عزتنا، واحنا رجالك يا عرين).

كما وحمل المتظاهرون شعارات جابوا فيها شوارع رام الله هذه الليلة ومنها ( يسقط اتفاق أوسلو)، وكان المتظاهرون من مختلف الفصائل الفلسطينية، علما أنه من المرات القليلة التي تسمح فيها سلطة رام الله بخروج المتظاهرين للتضامن مع قطاع غزة.

يذكر أن المتظاهرين وحيوا القائد العام لكتائب القسام محمد ضيف ورددوا ( حط السيف قبال السيف الله محي محمد ضيف).