وفد من حماس يبحث التطورات مع الشيخ الخطيب

زار وفد من حركة (حماس) برئاسة ممثلها في لبنان أحمد عبد الهادي، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان سماحة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وضم الوفد إلى جانب ممثل الحركة مسؤول العلاقات السياسية والإعلامية عبد المجيد العوض، ومسؤول العلاقات الإسلامية بسام خلف، حيث جرى استعراض لآخر مستجدات القضية الفلسطينية وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقدم ممثل الحركة عرضاً مفصلاً لتطورات القضية الفلسطينية، لاسيما العدوان المتواصل على قطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد 25 فلسطينياً واغتيال عدد من قادة المقاومة، مشيراً إلى أن الاحتلال هو من بدأ العدوان وعليه تحمُّل تبعاته، مؤكداً أن رد المقاومة الموحد عبر غرفة العمليات المشتركة كان قوياً ومؤثراً وشكل إرباكاً للاحتلال، مشدداً على أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بتغيير قواعد الاشتباك وهي قادرة على تدفيع الاحتلال ثمن جرائمه.

وحذّر ممثل حماس من نوايا الاحتلال لإقامة مسيرة الأعلام الإستفزازية في القدس، الأسبوع المقبل، مؤكداً أنّ المقاومة لن تسمح بأي تجاوز في الأقصى، وهي جاهزة لجميع الاحتمالات، داعياً إلى ضرورة حشد مختلف مكوّنات الأمة في نصرة القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى.

من جهته، أكد الشيخ الخطيب أنّ القضية الفلسطينية هي بوصلة كل الأمة، ويجب ان تبقى قضية العرب والمسلمين الأولى، موجهاً التحية للمقاومة الباسلة والمقتدرة التي تواجه العدوان بموقف موحّد.