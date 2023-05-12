القيادي شديد يدعو أحرار الضفة لأداء الواجب كالجسد الواحد نصرة لغزة

دعا القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أحرار الضفة إلى أداء الواجب نصرة لغزة والعمل كالجسد الواحد، رغم التحديات والصعاب.

وأكد شديد على أن ذلك هو ساعة الواجب وواجب الوقت، وقال: "الجسد واحد يا أحرار الضفة، والواجب واحد مثله، نعلم عظم التحديات لكنكم خلقتم لها والله، الله الله فيمن يركب خيل المجد منكم هذه الأيام".

وذكر أن أعظم البشريات من رسول الله حيث، قال: "لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا".

وحث على نصرة المقاومة وتأييدها، وأضاف: "احفظ لسانك وعقلك عن معركة شريفة أنت لست في صورة شيء من حيثياتها، ولا يكن لسانك ورأيك من حيث تقصد أو لا تقصد عونا للاحتلال على شعبك ومقاومته العظيمة".

وأردف: "لا تستقي معلوماتك من أبواق الفتنة وممن انحرفت بوصلتهم الوطنية وبدلوا تبديلا".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، ارتقى خلاله حتى اللحظة 33 مواطنا بينهم 6 أطفال و3 سيدات، وأصيب 111 مواطنا بجراح مختلفة.

كما تواصل المقاومة عبر الغرفة المشتركة دك مستوطنات الغلاف ومدن الداخل المحتل بالصواريخ، ردًا على عدوان الاحتلال وجرائمه.