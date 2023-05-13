ثأر الأحرار ثأر الأحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

شركة الكهرباء: العمل بجدول 8 ساعات في ظل عجز بلغ 52% من الطاقة

الرسالة نت-غزة

قالت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، إنها لا زالت تعمل وفق جدول (8) وصل (8) فصل مع زيادات، في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة منذ الثلاثاء الماضي.

وذكرت أن كمية الكهرباء المتوفرة من المصادر (166.3) ميجاوات، فيما وصل الطلب على الطاقة (213.9) ميجاوات – للاثنتي عشرة ساعة الماضية، وذروة الطلب بلغت (349.94 ميجاوات).

وأكدت أن العجز الكلي في الطاقة بلغ (52.34%)، وأن الجدول المعمول به في المحافظات هو (8) وصل (8) فصل مع زيادات.

وقالت إن عدد البلاغات عن الأعطال الواردة للطواقم الفنية منذ بدء العدوان (573) تبليغا من مختلف المحافظات، فيما كان عدد الاتصالات الواردة لمركز الاستعلامات عبر الرقم 133، (4385) اتصالا وهو حصيلة تراكمية.

ولفتت إلى خروج  F8 المغذي لمحافظة خانيونس+ خط بغداد المغذي لمحافظة غزة من الطرف الآخر وتم إعادتهما للخدمة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/283067

كلمات مفتاحية

غزة تحت القصف شركة الكهرباء

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر