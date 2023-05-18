حماس: لن نسمح لحكومة الاحتلال بتمرير مخططاتها في الأقصى

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع، إن معركتنا مع الاحتلال (الإسرائيلي) على هوية المسجد الأقصى المبارك ما زالت مفتوحة وماضية.

وشدد القانوع الخميس في تصريح صحفي، على أن حركة (حماس) لن تسمح للاحتلال بتمرير مخطط بسط سيادته أو فرض سيطرته على المسجد الأقصى من خلال تسيير مسيرة الأعلام للمستوطنين أو الاقتحامات المتكررة له.

وأضاف: "سماح حكومة الاحتلال الفاشية للجماعات المتطرفة بتسيير مسيرة الأعلام للمستوطنين والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك ولا سيما صباح اليوم يجب أن تشكل استنهاضا لكل عربي ومسلم".

وبيّن أن المطلوب فلسطينياً الاستنفار وشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط في ساحاته لحمايته وتصعيد ساحات الاشتباك مع الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية.

ودعا إلى حشد كل طاقات الأمة واستنهاض شعوبها لنصرة المسجد الأقصى والمحافظة على هويته وإفشال مخططات الاحتلال بتقسيمه أو بسط السيطرة عليه.

وتأتي اقتحامات المستوطنين المتكررة، ضمن محاولات الاحتلال فرض مخططات التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، وتزامنًا مع مسيرة الأعلام، حيث يقود الاقتحامات أعضاء (كنيست) متطرفون منهم (يهودا بن غليك).