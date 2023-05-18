معروف للرسالة: الأقصى يتعرض لهجمة غير مسبوقة

قال د. عبد الله معروف رئيس العلاقات العامة السابق بالمسجد الأقصى المبارك، إن المسجد يتعرض لهجمة غير مسبوقة، في ظل محاولة جماعات اليمين المتطرف التابع لما يسمى بـ"تيار الصهيونية الدينية" السيطرة على المسجد وتهويده بشكل نهائي.

وأوضح معروف لـ"الرسالة نت" أنّ ممثلي هذا التيار، يعتقدون أن فرصة الانقضاض على المسجد سانحة، في ظل امساك عدد منهم بوزارات مهمة كالأمن القومي والمالية وغيرها من الوزارات التي تدعم توجههم.

وأـكدّ أنه في ظل هذه الهجمة الغير المسبوقة على القدس و المسجد الأقصى الواجب على الجميع أن يجعل هذه القضية قضية أولية بالنسبة له من خلال تكثيف الوجود داخل المسجد الأقصى بالنسبة للقادرين الوصول إليه.

وأشار معروف لضرورة متابعة و نشر كل ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك لغير القادرين الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، و هذا أقل ما نستطيع في الوقت الحالي، فالقضية إذا أصبحت قضية رأي عام فإن الاحتلال الإسرائيلي يعلم أنه لن يستطيع أن يتجاوزها بأي شكل من الأشكال.

انطلقت "مسيرة الأعلام" التهويدية عصر اليوم الخميس، في حي الصوانة ببلدة الطور بمدينة القدس بالتزامن مع انتشار مكثف لشرطة الاحتلال الإسرائيلي وقوات حرس الحدود لتأمينها، وسط ترقب وحذر لتداعيات المسيرة الاستفزازية.

وشارك في "مسيرة الأعلام" وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، على رأسهم وزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش.