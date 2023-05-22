هكذا سيؤثر الذكاء الاصطناعي على البشرية

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا علميًا حول توقعات الخبراء في دور الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على البشرية بحلول العام 2030.

وتوقع الخبراء أن يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا من خلال الاعتناء بكبار السن، أو صناعة أفلام، وإعطاء دروس أو حتى يمكن أن يقضي على الجنس البشري.

ويرى كاتب سلسلة الخيال العلمي "Silo" "Mr Howey، أن تقنية الذكاء الاصطناعي ستصبح جيدة جداً، لدرجة أنها ستبدأ في إنتاج أفلام كاملة في غضون يوم واحد.

فيما يتوقع رئيس قسم الأعمال والحوسبة في جامعة رافينسبورن في لندن أجاز علي، أن يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تحويل قطاع التعليم وتصميم خطط الدروس وفقاً للفصول الدراسية.

ورغم الاقتراحات التي تذهب إلى أن الذكاء الاصطناعي سيحسن الحياة بشكل كبير، إلا أن ثمة خبراء حذروا من إمكانية قضاءه على الجنس البشري بحلول عام 2030.

وفي السياق، يرى عالم الحاسوب الأمريكي إليعازر يودكوفسكي، أن الجنس البشري سيُقضى عليه تماماً بحلول 1 يناير 2030، بفعل التقنيات الاصطناعية.

وقال الخبير الميار دير إيلون، إن الذكاء الاصطناعي يمكنه تدمير الحضارة والعالم، على الرغم من أنهم لم يقصدوا الإشارة إلى أن جميع البشر سيتم القضاء عليهم بحلول عام 2030.

فيما يرى بعض الخبراء أن الذكاء الاصطناعي سيعزز من قيمة الاقتصاد العالمي بمقدار 15.7 تريليزن دولار بحلول 2030، أو أكثر من قيمة اقتصادات الهند والصين مجتمعة.

ولفت الخبراء إلى إمكانية أن يحل الذكاء الاصطناعي أزمة الطاقة في العالم، خصوصًا بعد الأزمة الأخيرة التي نتجت بعد الحرب الأوكرانية الروسية، مما أدى إلى منع واردات الوقود الأحفوري من روسيا، والزيادة المفاجئة في الطلب خلال الانتعاش الاقتصادي بعد فيروس كورونا.

وحول إمكانية أن يصل الذكاء الاصطناعي لذكاء الإنسان، قال مهندس "غوغل" السابق راي كورزويل، إن التنبؤات بذلك تحقق معدل نجاح 86 %.