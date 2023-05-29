الاحتلال يعتقل 4 شبان من المسجد الأقصى

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، 4 شبان فلسطينيين من مدينة القدس، خلال خروجهم من بوابات المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اعتقل 4 شبان من المسجد الأقصى، وهم: عاهد الرشق، إياد بشير، أحمد جلاجل، وهاشم شقير. منوهة إلى أنه تم نقلهم لجهات غير معلومة.

وفجر اليوم اعتقل جيش الاحتلال 14 مواطنًا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها.

وتواصل شرطة الاحتلال سياسية التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند بواباته.

ومنذ صباح اليوم، اقتحم 101 مستوطنًا وشرطيًا إسرائيليًا اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس، من جهة "باب المغاربة"، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.