الناشطة حمد: شعبنا تبنى خيار المواجهة مع الاحتلال بشكل جمعي

قالت الناشطة سمر حمد، إن الشعب الفلسطيني بشكل جمعي قد تبنى خيار المواجهة مع الاحتلال وفقد الثقة بأوهام التسويات الزائفة التي حاول العالم فرضها عليه.

وأكدت حمد أن الضفة الغربية تعيش مرحلة ناضجة من حالة احتضان للنضال تعيد إلى الأذهان الانتفاضة الأولى خاصة الجماهيرية الحاشدة الملتفة حول خيار المواجهة المباشرة مع الاحتلال.

وأضافت: "بالرغم من إدراك ومعرفة الشباب مقدار التضحية الهائل الناتج عن الانخراط في مواجهة الاحتلال إلا أننا نرى الشباب يتزايدون ورقعة المواجهات تتوسع".

وأوضحت حمد أن هذا يدل على أن الشعب الفلسطيني بشكل جمعي قد تبنى خيار المواجهة مع الاحتلال وفقد الثقة بأوهام التسويات الزائفة التي حاول العالم فرضها عليه.

وأشارت إلى أن مدينة طولكرم برزت إلى الساحة وشكلت بؤرة جديدة للمواجهة مع الاحتلال، وأظهرت حاضنة شعبية فاجأت الجميع، وهذا يؤكد أن الضفة الغربية ماضية في الكفاح حتى تحرير الأرض.

وأصيب في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب قرية دير شرف شمال غرب نابلس.

وخلال الساعات الأخيرة، نفذ مقاومون عدة عمليات إطلاق نار، قرب قرية النبي صالح شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، وقرب بلدة دير شرف شمال غرب محافظة نابلس، وقرب حاجز إلياهو بمحافظة قلقيلية، وقرب حاجز الجلمة شمال شرق محافظة جنين.