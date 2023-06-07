إطلاق حملة في الولايات المتحدة ضد الفصل العنصري (الإسرائيلي)

أطلقت 100 منظمة أميركية، حملة "مجتمعات خالية من الفصل العنصري" تهدف لإنهاء دعم الولايات المتحدة لدولة الفصل العنصري (الإسرائيلي).

وقال البيان التأسيسي للحملة على موقعها الالكتروني، إن اطلاق الحملة جاء لبناء حركة في أميركا الشمالية لإنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي، مشيرةً أنها تستمد الإلهام من الحركة المناهضة للفصل العنصري التي أطاحت بنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

ودعا البيان إلى بناء مجتمعات خالية من الفصل العنصري ضمن المجتمعات الايمانية ومجتمعات الضمير عبر "الابتعاد عن أي دعم للفصل العنصري الإسرائيلي والاحتلال والاستعمار الاستيطاني".

وأكد بيان الحملة التزامها بالحرية والعدالة والمساواة للشعب الفلسطيني وجميع الناس، ومعارضة جميع أشكال العنصرية، والتمييز، والاضطهاد.

وأشار البيان إلى أنه على مدى عقود، واجه الشعب الفلسطيني استعمارًا واحتلالًا استيطانيًا إسرائيليًا تم فرضه من خلال أنظمة قانونية عنصرية وتمييزية، وعبر التهجير القسري، والحصار والقيود على الحركة، والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.

وقال البيان: وفقًا للباحثين القانونيين والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان، فإن هذا الوضع يشكل جريمة ولهذا نطالب بأنهاء الفصل العنصري.

يذكر أن الانضمام للحملة متاح للأفراد والمجتمعات بعد الموافقة على تعهد الانضمام الذي يدعو إلى مجتمع خالٍ من الفصل العنصري والعمل لإنهاء كل أشكال الدعم للنظام العنصري الاسرائيلي.

وكان قد أُعلن في كندا، في الخامس والعشرين من شهر تموز/ يوليو من العام الماضي عن إطلاق مبادرة مماثلة تحت اسم "معًا ضد الفصل العنصري"، لتثقيف وتمكين الكنديين من المشاركة في الجهد لإنهاء اضطهاد الشعب الفلسطيني.