ورقة حقائق: الحصار الصهيوني على قطاع غزة متواصل منذ 16 عاما

تواصل سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) تشديد حصارها المفروض على قطاع غزة للعام السادس عشر على التوالي.

وأصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان ورقة حقائق، قال فيها إن جريمة الحصار تستمر بالرغم من انتهاكها الجسيم لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية، وتأكيد آليات الأمم المتحدة المختلفة على أن الحصار يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، والإقرار المتعاظم بأن الحصار هو جزء من ممارسات الاستعمار الاستيطاني العنصرية ومخالفته أحكام المادتين 55 و65 من ميثاق الأمم المتحدة؛ وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي وصفت الفصل العنصري بأنه جريمة ضد الإنسانية، ومخالفته الصريحة للاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وهو من بين الجرائم التي تقع تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية.

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