الناشطة حمد: ممارسات أجهزة السلطة بالضفة لا تخدم إلا الاحتلال

قالت الناشطة السياسية سمر حمد إن ممارسات أجهزة السلطة بالضفة بحق شعبنا الفلسطيني لا تخدم إلا الاحتلال.

وأكدت حمد على أن جميع محاولات أجهزة السلطة في القضاء على مناحي الحياة في الضفة ستبوء بالفشل.

وأضافت أن أجهزة السلطة تعتدي على الطلبة الجامعيين وأبناء شعبنا الملتف حول خيار المقاومة، وتحاول القضاء على الحالة النضالية والثورية في الضفة.

وأشارت إلى أن أجهزة السلطة لا تزال تمارس سياسة الاعتقال السياسي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، مردفة "المفترض منها التعاون والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وليس العكس".

وأعلنت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، أمس السبت، عن دخولها في اعتصام مفتوح داخل الجامعة، حتى الإفراج عن طلابها من سجون السلطة.

وتواصل أجهزة السلطة في رام الله اعتقال ثلاثة طلاب من جامعة بيرزيت، وهم: عبد الله أبو قياص، ويحيى قاسم، وعبد الغني فارس.

ويواجه الطلبة المعتقلون، تحقيقا صعبا يتعرضون خلاله للتعذيب الذي ظهر جلياً على أجسادهم خلال جلسات تمديد اعتقالهم في المحكمة.

كما تواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، حيث لا زالت تعتقل عشرات المواطنين على خلفية توجهاتهم السياسية، وبالرغم من صدور قرارات قضائية تقضي بالإفراج عنهم.

حرية نيوز