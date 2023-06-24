حماس تزف الشهيد إسحاق العجلوني منفذ عملية إطلاق النار

زفت حركة (حماس) الشهيد المجاهد: إسحاق حمدي أمين العجلوني (17 عامًا)، الذي ارتقى خلال عمليته البطولية فجر اليوم على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم، أنّ اعتداءات الاحتلال المستعرة ضد شعبنا ومقدساتنا ستواجه بثبات ومقاومة صلبة تعرف طريقها نحو الحرية والاستقلال، وأن الأيام ستخبر الاحتلال المجرم ما قد جهله عن عزم مقاومينا وصلابة إرادتهم دفاعاً عن شعبنا وانتصاراً لمقدساتنا وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وباركت الحركة عملية إطلاق النار البطولية على حاجز قلنديا شمال القدس، مؤكدة أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وآخرها حرق البيوت والممتلكات في بلدة ترمسعيّا وتواصل اعتداءات المستوطنين الهمجية في عموم الضفة الغربية المحتلة، وتدنيس المساجد وحرق المصاحف، واستمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك.