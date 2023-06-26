هيئة الأسرى: مداهمة الاحتلال لمنازل الأسرى بالقدس يعكس تخبطه

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن اقتحام ومداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلية، لمنازل عشرات الأسرى والمحررين المقدسيين، هو سلوك هجمي يعكس حالة التخبط الذي يعيشه الاحتلال.

جاء ذلك في بيان لها، تلقته "الرسالة نت" اليوم الاثنين، عقب اقتحام ومداهمة قوات الاحتلال لمنازل عدة تعود لأسرى ومحريين مقدسيين من سجون الاحتلال فجرًا.

وقالت الهيئة، إن هذا السلوك الهمجي يعكس حالة التخبط التي يعيشها الاحتلال وأجهزته أمام إرادة الأسرى وصمودهم، ومحاولة بائسة لكسر إرادة أهلهم وذويهم.

واستنكرت اقتحام الاحتلال لمنازل عشرات الأسرى والمحررين المقدسيين، ومصادرة عدد كبير من ممتلكاتهم ومبالغ مالية ومقدرات شخصية.

وبينت أن قوات الاحتلال تعمدت تكسير محتويات تلك المنازل، وطالبت أصحابها بتسليمها مبالغ مالية زعمت أن عائلات الأسرى تلقتها من منظمات "إرهابية".

وأوضحت هيئة الأسرى والمحررينـ أن من بين المنازل المستهدفة، منزل الأسيرة شروق دويات، ومنزل الأسير المحرر أحمد الشاويش، ومنزل الأسير المحرر رامي الفاخوري.





