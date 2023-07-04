محدث: إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة

اندلع، اليوم الثلاثاء، مواجهات عارمة مع قوات الاحتلال في مدن الضفة المحتلة، وذلك دعماً وإسنادًا لمخيم جنين الذي يشهد عملية عسكرية واسعة من الجيش (الإسرائيلي).

وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في مدينة الخليل، وبلدتي سعير والسموع، ومخيم الفوار جنوبا.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أصيب خلالها شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في وجهه، إضافة لعدد من المواطنين بالاختناق والإغماء إثر استهدافهم بقنابل الغاز السام المسيل للدموع، التي أطلقتها قوات الاحتلال المتمركزة على أسطح المحال التجارية.

كما اندلعت مواجهات مماثلة على مدخل بلدتي السموع وسعير بمحاذاة الشارع الاستيطاني، وكذلك على مدخل مخيم الفوار، وفي مخيم العروب، أسفرت عن عدد من الإصابات بالاختناق عولجت ميدانيا.

وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات تركزت في منطقة أم ركبة جنوب البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأما في قلقيلية، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، في مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز الجنوبي من مدينة قلقيلية أطلقت قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان الذين خرجوا تنديدا بالعدوان المستمر على مدينة جنين ومخيمها، دون أن يبلغ عن إصابات.