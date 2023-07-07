القانوع: اغتيال أبطال المقاومة لن يخمد ثورة شعبنا

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن اغتيال أبطال المقاومة لن يخمد ثورة شعبنا أو يردع الشباب الثائر عن مواصلة دورهم في الدفاع عن شعبنا، مشددا أن جرائم الاحتلال الصهيوني لن تقابل إلا بمزيد من المقاومة والعمليات البطولية.

وأكد القانوع اليوم الجمعة أن جريمة الاغتيال الجديدة فجر اليوم في نابلس تمثل إمعاناً في سياسة القتل والإرهاب التي تمارسها حكومة الاحتلال المتطرفة في عدوانها على شعبنا وأرضنا.

وأشار الناطق باسم حماس إلى أن هذا العدوان المتصاعد على شعبنا ستكون مآلاته وخيمة على الاحتلال، وسيمنح الشباب الثائر وكل المقاومين دافعية لاستمرار ردهم على الاحتلال وتوجيه ضرباتهم ضده بكل الوسائل والأدوات.