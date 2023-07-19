إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

أصيب عدد من المواطنين والطلاب بحالات اختناق، اليوم الأربعاء، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال في أعقاب اقتحامها محيط جامعة بوليتكنك، بمدينة الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن مواجهات اندلعت بين الطلاب وقوات الاحتلال التي اقتحمت أحياء، وادي الهريه، وضاحية البلدية وعيصى، أطلق خلالها جنود الاحتلال، قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال، احتجزوا عددا من الطلبة والطالبات ودققوا في بطاقاتهم الشخصية.

وفي السياق، احتجزت قوات الاحتلال شابا على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأطلقت سراحه لاحقا.

وارتكبت سلطات الاحتلال والمستوطنون أكثر من 3027 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة والقدس، خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.