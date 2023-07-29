العشرات يتظاهرون في عيلبون ضد الجريمة المستفحلة بأراضي48

تظاهر عشرات الفلسطينيين عصر اليوم السبت في بلدة عيلبون بمنطقة الجليل رفضًا للجريمة المستفحلة بأراضي48.

وقالت مصادر محلية إن الوقفة جاءت احتجاجًا على إصابة اللاعب نبيل حايك من القرية برصاص الجريمة في سخنين.

وفي ساعات عصر اليوم الخميس، أصيب 4 أشخاص بجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة سخنين، حيث أوضحت الطواقم الطبية أن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية لـ 4 مصابين بينهم شاب يبلغ من العمر 19 عاما وصفت حالته على أنها حرجة وغير مستقرة.

وعقب الجريمة، وقعت مواجهات بين الأهالي في مدينة سخنين والشرطة (الإسرائيلية) على خلفية تظاهرات خرجت تنديدًا بالجريمة المستفحلة بأراضي48.

وذكرت المصادر أن مواجهات وقعت بين الأهالي والشرطة (الإسرائيلية) عقب تظاهرات خرجت رفضًا للجريمة التي وقعت في سخنين عصر اليوم وأدت إلى إصابة 4 أشخاص.

المصدر: الجرمق الإخباري