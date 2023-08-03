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إدانة لاعتداء السلطة على صحفيين بالخليل

الرسالة نت - الضفة المحتلة

أدان التجمّع الصحفي الديمقراطي، اليوم الخميس، بأشد العبارات، اعتداء أجهزة أمن السلطة على عددٍ من الزملاء الصحفيين خلال تغطيتهم لفعالية أمام جامعة الخليل بالضفة المحتلة، في تجاهلٍ واضح لكل النداءات الوطنيّة التي تدعو لوقف هذه الهجمة والاعتداءات المدانة على الجسم الصحفي الفلسطيني.

وأكَّد التجمّع، على ضرورة وقف كل هذه الاعتداءات والملاحقات التي تشنّها أجهزة أمن السلطة، وتعزيز مبدأ حماية الصحفي الفلسطيني الذي يتعرّض للاعتداءات والانتهاكات يوميًا من قِبل الاحتلال الصهيوني.

ودعا التجمّع، نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالقيام بالدور المنوط بها في الدفاع عن حقوق جميع الزملاء الصحفيين في ظل تغوّل الأجهزة الأمنية على حقوقهم وحريّة عملهم.

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