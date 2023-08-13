الاحتلال يعلن نيته هدم منزل الشهيد خالد صباح

أعلن جيش الاحتلال، مساء السبت، عزمه هدم منزل عائلة الشهيد خالد صباح، من سكان بلدة عوريف جنوب نابلس، أحد منفذي عملية مستوطنة "عيلي" قرب رام الله، في حزيران الماضي وأدت لمقتل 4 مستوطنين.

وقال متحدث عسكري (إسرائيلي) إنه قام بتسليم عائلة الشهيد قرارا بذلك، وتم منحهم مهلة للاعتراض قبل صدور القرار النهائي.

واستشهد صباح بعد إطلاق النار على مركبة كان يستقلها في طوباس، إثر انسحابه بعد تنفيذه برفقة صديقه مهند فالح عبد الله شحادة (26 عاما)، عملية فدائية في مستوطنة "عيلي" المقامة بين رام الله ونابلس، وهما من بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس، قبل أن يرتقيا شهيدين، ردًا على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وكان جيش الاحتلال أخذ قياسات منزلي منفذي عملية "عيلي" في وقت سابق.