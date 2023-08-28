الصحة تدعو نقابة الأطباء لوقف الإضراب ومباشرة العمل

دعت وزارة الصحة الفلسطينية، نقابة الأطباء الفلسطينيين إلى وقف إضراب الأطباء المتمثل بوقف العمليات الجراحية المبرمجة والعيادات في كافة المستشفيات الحكومة في محافظات الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيانٍ مقتضب تلقته "الرسالة نت" اليوم الاثنين، شددت فيه الوزارة على ضرورة عودة الأطباء في المستشفيات الحكومة للعمل بشكل فوري في أقسام العمليات الجراحية والعيادات.

وأضاف البيان: "ندعو الأطباء إلى تغليب مصلحة وحاجة المرضى للخدمات الطبية، وما قد ينجم عن الإضراب من زيادةٍ لمعاناة المرضى والمواطنين".

وفي يوليو الماضي، أعلن نقيب الأطباء الفلسطينيين شوقي صبحة، أن النقابة بصدد تنفيذ إجراءات احتجاجية في الضفة الغربية قد تصل إلى خطوة الاستقالة الجماعية وتسليم المستشفيات للحكومة، احتجاجًا على "عدم الإيفاء بالاتفاقات الموقّعة معها".

وبحسب نقابة الأطباء، فإن الحكومة الفلسطينية تتنصل من تنفيذ الاتفاقيّات الموقعة معها بخصوص الرواتب الكاملة وعلاوة طبيعة العمل للطب العام، رغم توفر الأموال اللازمة لدى وزارة المالية".