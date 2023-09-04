الاحتلال يخطر بهدم منشآت جنوب نابلس

أخطر جيش الاحتلال ، ظهر اليوم الإثنين، عدة فلسطينيين في قرية دوما، جنوبي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، بهدم منشآتهم التجارية والزراعية، وإعادة أخرى لما كانت عليه قبل الإنشاء.

وقال رئيس قروي دوما، سليمان دوابشة، في بيان صحفي،أن جيش الاحتلال سلّم مواطنين من القرية إخطارات عديدة، بعضها ذات ألوان متعددة لا يعرف دوافعها بعد، وجاري حاليًا حصر أعداد تلك الإخطارات.

وأوضح "دوابشة" أن إحدى الإخطارات طالت أرضًا زراعية؛ وطالب فيها الاحتلال أصحاب الأرض بإعادتها لما كانت عليه قبل 45 يومًا، إلى جانب إخطارات لغرف حديدية وطلة تقع في المنطقة الشرقية من قرية دوما.

وخلال شهر أغسطس/آب الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال 106 إخطارات بهدم ووقف بناء وإخلاء منشآت فلسطينية، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

ومنذ مطلع العام 2023، هدّم الاحتلال 16 منزلًا ومبنى زراعي واحد، بالمقارنة مع 14 مبنى هُدّمت في العام 2022 كله، وثلاثة في العام 2021، وفق مكتب "أوتشا" التابع للأمم المتحدة.