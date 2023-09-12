ليبيا تعلن مدنا شرقي البلاد مناطق منكوبة وتطلب مساعدة دولية

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، الإثنين مناطق درنة وشحات، والبيضاء في برقة شرقي البلاد، مناطق منكوبة بسبب السيول التي اجتاحتها، طالبا من المجتمع الدولي تقديم الدعم والمساندة للسيطرة على الكارثة.

وقال في بيان: "شعورا منا بالمسؤولية ونظرا للتداعيات الجسيمة للكارثة، نعلن تلك المنطقة منطقة منكوبة ونطلب من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم".

وتضاربت الأنباء حول عدد الضحايا بسبب إعصار "دانيال" الذي ضرب البلاد، حيث أعلن الهلال الأحمر في بنغازي أن عدد القتلى وصل إلى 150، فيما قالت الحكومة المكلفة من برلمان شرق البلاد إن القتلى وصلوا إلى ألفين.

وذكر مسؤولون ليبيون في الحكومة المكلفة من مجلس النواب (شرق)، الإثنين، أن إعصار "دانيال" خلّف أكثر من ألفي قتيل بمدينة درنة.

فيما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ (تابع لحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس) عن تسجيله رسميا 47 قتيلا وأكثر من 18 مفقود، في عدد من المدن المتضررة شرقي البلاد باستثناء درنة.

وقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، في تصريحات صحفية إن عدد الضحايا في مدينة درنة وحدها "يفوق ألفي قتيل"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

ووصف حماد الأوضاع في درنة بأنها "كارثية وغير مسبوقة"، موضحا أن "أحياء سكنية اختفت بعد أن جرفتها السيول إلى البحر، مع الآلاف من سكانها".

وطالب حماد العناصر الطبية بالتوجه إلى درنة فورا، لتقديم المساعدة.

من جهته، قال أسامة علي، الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لحكومة الوحدة، للأناضول إنه حتى مساء الإثنين، بلغت الحصيلة الأولية لعدد القتلى "47 شخصا" رصدوا في عدد من المدن، باستثناء درنة.

وأضاف: "هذه الإحصائية تعتبر أولية، ولم نتمكن من التواصل مع جهاز الإسعاف الموجود في درنة، لانقطاع الاتصالات".

وأوضح أن التقارير التي تلقاها الجهاز من فروع المنطقة الشرقية "يفيد بصعوبة الوضع هناك (في درنة)"، واصفا الوضع بأنه "سيئ للغاية".

وفي وقت سابق الإثنين، كشفت وزارة الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان عن مصرع 27 شخصا جراء السيول التي خلفها إعصار "دانيال"، موضحة أن هذا الرقم "قابل للزيادة".

وفي السياق، طالب عضو المجلس البلدي لمدينة درنة أحمد أمدور، بتدخل دولي لإنقاذ سكان المدينة التي اجتاحتها الفيضانات، بينما أعلنت الأمم المتحدة تكليف فريق طوارئ لدعم السلطات المحلية هناك.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الإثنين، كل البلديات التي تعرضت للسيول والفيضانات شرقي البلاد "مناطق منكوبة".

والأحد، اجتاحت العاصفة المتوسطية "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وفق مراسل الأناضول.

وأظهرت صور التقطها سكان في المنطقة المنكوبة سيولا وحلية عارمة ومباني منهارة وأحياء بأكملها غارقة تحت المياه.