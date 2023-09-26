معروف يدعو لتدشين أكبر حملة مناصرة لحقوق الصحفيين الفلسطينيين

دعا رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، لتدشين أكبر حملة مناصرة لحقوق الصحفيين الفلسطينيين، وكشف جرائم الاحتلال بحقهم.

وطالب معروف بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الذي يوافق اليوم الـ26 من سبتمبر من كل عام، المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، بمواقف عملية مسؤولة أمام هذه الجرائم، داعيا لشطب عضوية الاحتلال من كل المحافل المعنية بحرية الرأي والتعبير.

وذكر أن المكتب الإعلامي الحكومي، رصد ووثق منذ بداية العام أكثر من 542 اعتداء قام بها الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين.

وبين أن أبرز تلك الاعتداءات بالضرب والإصابة بالرصاص لـ131 صحفي، إضافة لتواطئ شبكات التواصل الاجتماعي مع الاحتلال في محاربة المحتوى الفلسطيني ومنع الرواية الفلسطينية من الوصول عبر حظر الحسابات وتقييدها.

واستحضر معروف شهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية، داعيا بالفرج القريب للصحفيين الأسرى وعددهم 21 صحفيا والشفاء للصحفيين الجرحى.

وتوجه بالتحية لجموع الصحفيين الفلسطينيين "كتيبة الدفاع في الخندق الأول عن القضية الفلسطينية" الذين يؤدون دورهم مرتين من خلال القيام بدورهم المهني ومرة أخرى بدورهم الوطني من خلال كشف جرائم الاحتلال وفضح اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني.