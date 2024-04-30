غزة.. 10 آلاف مفقود تحت ركام المنازل المدمرة غير مدرجين في إحصائية الشهداء منذ الحرب

قدر جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، وجود أكثر من 10 آلاف مفقود لا زالوا تحت أنقاض مئات البنايات المدمرة منذ بدء العدوان وحتى اليوم ولم تتمكن الطواقم المختصة من انتشال جثامينهم، وهم غير مدرجين في إحصائية الشهداء التي تصدر عن وزارة الصحة بسبب عدم تسجيل وصول الجثامين للمستشفيات وبالتالي يتجاوز عدد الشهداء أكثر من 44 ألفاً.

وأفاد الدفاع المدني، في بيان صحافي، أن طواقمه شرعت بمحافظة شمال غزة في محاولة انتشال جثامين شهداء من تحت الأنقاض بمساندة الأهالي والفرق المتطوعة بما يتوفر من أدوات يدوية بسيطة وتمكنت من انتشال عدد من جثامين الشهداء وقد تحللت بشكل كامل.

وفي ظل عدم توفر المعدات الثقيلة، أوضح الدفاع المدني، أنه ستبقى جهود البحث عن جثامين الشهداء غير كافية ولا تسد الحد الأدنى من الاحتياجات اللازمة لانتشال جثامين آلاف منهم.

وأشار إلى، أن العمل بهذه الآلية البدائية سيستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام خاصة أن مسؤولين أمميين قدروا بأن قصف الاحتلال خلّف ما لا يقل عن 37 مليون طناً من الأنقاض والركام في جميع محافظات قطاع غزة.

وحذر الدفاع المدني، من استمرار تكدس آلاف الجثامين تحت الأنقاض، حيث بدأ يتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة، لاسيما مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الذي يسرّع في عملية تحلل الجثامين.

وجدد مناشدته، لجميع الجهات ذات العلاقة من أجل التدخل العاجل والضغط باتجاه السماح بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لتمكين طواقمنا من إنقاذ حياة المصابين بفعل القصف الإسرائيلي المستمر على شعبنا في قطاع غزة واستخراج جثامين الشهداء.