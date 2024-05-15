القسام تعلن مقتل 12 جنديًا إسرائيليًا في (عملية مركبة) في جباليا

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، تفاصيل عملية مركبة ضد جيش الاحتلال وآلياته، في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام، في بلاغٍ عسكري، "في عملية مركبة في منطقة "بلوك 4" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.. قام مجاهدو القسام باستهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"".

وأضافت، واستهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها.

وفور تقدم قوة النجدة للمكان تم تفجير عبوة "شواظ" في دبابة "ميركفاه".

وبحسب بيان القسام، بعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قام سلاح الجو الإسرائيلي بقصف المكان بشكل همجي، وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 12 جندياً في العملية.

وفي وقت سابق، وأكدت القسام، أن مجاهديها تمكّنوا من قنص جندي "إسرائيلي" بالقرب من مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتمكّنت القسام من إسقاط قذيفة مضادة للأفراد عبر طائرة مسيرة على مجموعة من جنود الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقصفت كتائب القسام مستوطنة "سديروت" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وبثّت كتائب القسام، ظهر اليوم مشاهد من التحام المقاتلين مع جنود وآليات العدو شرق جباليا.

وتواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 222 من معركة طوفان الأقصى، دك جنود الاحتلال وآلياته في كافة محاور التّوغل بقطاع غزة.

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل جندي خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية على 3 جبهاتٍ بقطاع غزّة.



وقال جيش الاحتلال، إن الرقيب إيرا يائير غيسبان (19 عامًا)، قُتل خلال مشاركته في المعارك المندلعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأصيب أمس الثلاثاء، 13 جنديًا إسرائيليًا أصيبوا في معارك بقطاع غزة من بينهم 4 "جروحهم خطيرة.



وأوضحت وسائل إعلام عبرية، أن 3 جنود من الكتيبة 202 التابعة للواء المظليين أصيبوا بجروح خطيرة خلال معركة دارت شمالي غزة.



وأشارت إلى أن جنديًا من كتيبة تسابار التابعة للواء جفعاتي أُصيب كذلك بجروح خطيرة خلال معركة جرت جنوب غزة صباح اليوم.

ومنذ السابع من أكتوبر حتى اليوم الـ222 من معركة طوفان الأقصى، ارتفعت حصيلة إصابات جيش الاحتلال، التي أقر بها حتى الآن، إلى 3415 إصابةً، من بينهم 1660 أُصيبوا خلال العملية البرية على غزة.

وقتل حتى الآن 620 ضابطًا وجنديًا، وفق ما يزعمه الاحتلال منذ عملية "طوفان الأقصى"، في حين بلغت حصيلة القتلى منذ العدوان البري، 272 ضابطًا، لكن المقاومة الفلسطينية أكّدت أن "العدد أكثر من ذلك بكثير، وأن جيش الاحتلال يتعمد إخفاء عدد قتلاه".