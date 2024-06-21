أعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، يوم الجمعة، عن مقتل ضابط وجندي وإصابة 5 آخرين منهم 3 بجروح خطيرة أمس، جراء سقوط قذائف هاون قرب ممر نتساريم جنوب مدينة غزة.

وذكر جيش الاحتلال أن القتيلين هما: الرائد عومير سمادجا (25 عاماً)، والرقيب أول سعدية يعقوب درعي (27 عاماً)، من الكتيبة 9203 بلواء اسكندرون.

وكانت القسام قالت في بلاغ عسكري أمس، إنها قصفت موقع القيادة والتحكم للاحتلال شرق حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وحققت إصابات مباشرة في صفوفه.

وتابعت الكتائب "رصد مجاهدونا هبوط طائرتي بلاك هوك ويسعور لإخلاء القتلى والجرحى".

واعترفت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، بمقتل 21 ضابطا وجنديا منذ بداية يونيو/حزيران الجاري وحتى اليوم.

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال، منذ عملية طوفان الأقصى إلى أن 664 ضابطا وجنديا، منهم 312 قتلوا في معارك قطاع غزة منذ العدوان البري، وفق ما اعترف به.