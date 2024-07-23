البرلمان العربي يُندد بتصنيف الأونروا منظمة إرهابية

اعتبر البرلمان العربي، قرار الكنيست الإسرائيلي؛ تصنيف وكالة الأونروا بـ "الإرهابية"، تحد سافر لكافة القرارات والقوانين الدولية، ومحاولة جديدة لإرهاب المنظمة الأممية (لا سيما الأمم المتحدة) والوكالات التابعة لها.

وندد البرلمان العربي في بيان له تلقته "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كـ "منظمة إرهابية".

ودان استمرار وتصاعد وتيرة مجازر الاحتلال، وإمعانه في ارتكاب مزيد من حرب الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي. مؤكدًا: "وهو ما يجسد الإرهاب الحقيقي بكل معانيه، في تحد لقرار محكمة العدل الدولية الأخير".

وأكد، دعمه المطلق لوكالة "الأونروا" للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح: "الأونروا الآلية الوحيدة التي تقوم بالمسؤولية الإنسانية المهمة لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية".

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف جرائم وانتهاكات الاحتلال المتكررة، وتوفير الحماية الدولية لوكالة الأونروا.

كما طالب، البرلمانات الدولية والإقليمية والدول الفاعلة بتحركات أكثر فاعلية وجدية لإلزام الاحتلال بالتوقف الفوري والدائم لهذه الانتهاكات المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.