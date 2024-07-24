حذرت حركة "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، من المخاطر الجسيمة التي تترتب على تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت "حماس" في بيانٍ تلقته "الرسالة نت"، أن تصريحات "بن غفير" تُبرز المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى، والنوايا الإجرامية لحكومة الاحتلال باتجاه تكثيف خطوات تهويد القدس وسلخها عن هويتها الإسلامية.

ودعت إلى تحرّك عربي وإسلامي شامل لحماية المسجد الأقصى وصدّ الهجمة التي يقودها ما تُسمّيه بالنازيين الجدد.

وشددت "حماس" أن جماهير الشعب الفلسطيني التي وقفت في وجه محاولات تدنيس وتهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى نيابةً عن الأمة، ستواصل الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين بكل ما تملك.

وأشارت إلى أن كل المحاولات الخائبة من الحكومة الفاشية للعبث بهوية القدس والأقصى ستسقط أمام إصرار وثبات الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه ومقدساته الطاهرة.

وفي وقتٍ سابق اليوم، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في المؤتمر الذي بادر إليه بمناسبة ما يسمى "عودة إسرائيل إلى جبل الهيكل": "أنا المستوى السياسي، والمستوى السياسي يسمح بصلاة اليهود في جبل الهيكل".

واقتحم "بن غفير" المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وتجول بالساحة الشرقية، تحت حراسة عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال.