انسحب المنفذون بسلام .. إصابة 3 جنود بعملية إطلاق نار شرق قلقيلية

أصيب 3 جنود من قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح اليوم الخميس، بعملية إطلاق نار شرقي مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت مصادر محلية أن مقاومين فلسطينيين يستقلون مركبة أطلقوا النار، صباح اليوم، تجاه جنود الاحتلال غرب بلدة عزون، شرقي مدينة قلقيلية.

وقالت وسائل إعلام عبرية: إن الطواقم الطبية (الإسرائيلية) تقوم بتقديم الإسعاف لـ 3 جرحى تتراوح إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة، إثر عملية إطلاق النار في شمال الضفة.

وقالت "نجمة داود الحمراء" التابعة للاحتلال، إن طواقمها الطبية قدمت الإسعاف لـ 3 إصابات، بينها إصابتان بجراح متوسطة وثالثة طفيفة، بعد إصابتهم بالرصاص على "شارع 55" قرب مدينة قلقيلية.

وعقب العملية حلقت طائرات الاستطلاع بكثافة في سماء المنطقة ومدينة قلقيلية، كما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى غرب بلدة عزون شرق قلقيلية، وأجبر الاحتلال أصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم.

ونجح منفذو العملية بالانسحاب بسلام بعد تنفيذ عملية إطلاق النار، فيما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية ونصبت عدة حواجز عسكرية شرق المدينة.

وأغلقت المدخل الرئيس لمدينة قلقيلية، قرب بلدة جينصافوط، ونصبت عدة حواجز شرق المدينة، كما أغلق الاحتلال الطريق الواصلة بين مدينتي قلقيلية وطولكرم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات جيوس ودير الحطب شرق المدينة، وبلدة قرية كفر جمال جنوب طولكرم في سبيل بحثها عن منفذي العملية.