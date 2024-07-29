 حزب الله للرسالة: جاهزون للتعامل مع أي حماقة (إسرائيلية) وبقوة

أكدّ الشيخ علي الجابر عضو المجلس المركزي في حزب الله، أن المقاومة الإسلامية في لبنان، جاهزة للتعامل مع أي حماقة إسرائيلية ضد البلاد، وبقوة.

وقال الجابر لـ"الرسالة نت"، إنّ لبنان لا يخاف التهديدات الإسرائيلية، ويعتبر أن ما حدث في مجدل عين شمس، هو نتيجة جريمة إسرائيلية، مضيفا: "نحن أكدّنا أن أي حماقة ستواجه بقوة".

وحذر الجابر الاحتلال من مغبة القيام بأي "خطوة غبية"، متابعا: "لبنان لن يكون نزهة، وسيكتشف الاحتلال سريعا بأن البلاد ستكون مقبرة له".

وأوضح أن إسرائيل هزمت في معركة غزة ولا تزال عالقة في رمالها ووحلها، "ننصحه أن ينهي الحرب، بدلا من عنتريات لن تفضي به الإ لمزيد من الخسائر".

وذكر الجابر أن لبنان أوصل رسائل لكل الأطراف ذات العلاقة، وعبر كل الوسطاء الذين نقلوا تهديدات الاحتلال: "نصحناهم أن يوجهوا له تحذيرا بعدم المغامرة، لأنها ستكلفه ثمنا باهضا، ومقاومينا يعرفون جيدا ماذا عليهم فعله إزاء أي حماقة ترتكب بحق لبنان".