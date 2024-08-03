مجلس الكنائس العالمي يدعو لإنهاء الاحتلال لفلسطين

قال الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي القس البروفيسور جيري بيلاي، إن المجلس دعا مرارًا وتكرارًا إلى إنهاء الاحتلال، وتحقيق العدالة والسلام والمساواة، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأضاف بيلاي في بيان السبت : "لقد دعا مجلس الكنائس العالمي إلى هذه التدابير باعتبارها المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة".

وتابع "ينبغي لجميع الدول الملتزمة بسيادة القانون لحل الصراع وتعزيز السلام وحقوق الإنسان، وجميع الناس ذوي النوايا الحسنة، أن يغتنموا الفرصة التي أتاحها هذا القرار الصادر عن أعلى محكمة قانونية تابعة للأمم المتحدة، لإعادة حشد الجهود لحل هذا الظلم الطويل الأمد ومصدر الصراع".