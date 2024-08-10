الحية: نتنياهو حصل على ضوء أخضر أمريكي للاستمرار في الإبادة

قال نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة خليل الحية، اليوم السبت، إن مجرزة الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في مدرسة التابعين بمدينة غزة تؤكد حصول بنيامين نتنياهو على ضوء أخضر أمريكي خلال زيارته الأخيرة لواشنطن للاستمرار في المجازر.

وشدد الحية، في مقابلة متلفزة على قناة الجزيرة، أن "كل الذين يقتلون في مجارز الاحتلال هم نساء وأطفال، ولا مبرر أبدًا لاستهداف أبناء شعبنا"، متابعاً وأكد الحية أن الاحتلال يعجز عن التصدي للمقاومة، وأمام هذا العجز فهو يفرغ غضبه في وجوه المدنيين الأبرياء.

وبين "العالم أمام حقيقة واضحة، أن العدو الصهيوني لم يعد يجدي معه لا النقاشات ولا الحوارات ولا القرارات، فهذا العدو يحتاج إلى إدارة دولية، وإرادة عربية حقيقية تتجسد فيها النخوة العربية والإسلامية".

وأكد الحية "جريمة مدرسة التابعين بحي الدرج تؤكد للقاصي والداني أن الاحتلال الصهيوني ماضٍ في قتل وتدمير وإبادة شعبنا على مرأى ومسمع العالم جميعاً، والعالم ساكت وعاجز عن فعل شيء".

وطالب العالم والدول العربية عدم الاكتفاء بالبيانات والتنديد، مستدركاً "نريد فعلا حقيقيا يلزم الاحتلال الصهيوني، أمام المجازر، وسفارات الاحتلال التي ما زالت قائمة، فلا بد من إجراءات ضد الاحتلال في وجود سفاراته، وقرارات تلزم الاحتلال، وإلا ستستمر هذه المجازر ونستمع فقط إلى مزيد من الكلمات والتنديد هنا وهناك".

ودعا الحية بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن وإجبار الاحتلال على وقف حرب الإبادة، مشدداً على أن "العالم باستطاعته أن يفعل إن أراد، ولذلك نقول لهؤلاء تستطيعون أن تفعلوا بمعاقبة الاحتلال دبلوماسيًا وسياسيًا وإجرائيًا".