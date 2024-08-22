أونروا: (إسرائيل) أجبرت نحو 250 ألف غزي على النزوح في تموز

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر 250 ألف فلسطيني في قطاع غزة على النزوح قسرا خلال آب/أغسطس الجاري، من خلال إصدارها 12 أمر إخلاء.

وأضافت الوكالة في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، أن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة خلال آب/أغسطس وصلت إلى 12 أمرا، ما تسبب في نزوح قسري لنحو 250 ألف شخص".

وحذرت من أن "سكان غزة باتوا عالقين في دوامة نزوح قسري متكرر، حيث تواصل العائلات الفرار وسط العمليات العسكرية وحر الصيف اللاهب".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 40 ألفا و265 شهيدا، وإصابة 93 ألفا و144 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.