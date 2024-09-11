عشيرة الشهيد الأردني الجازي للرسالة: إذا لم نتسلم الجثمان سنلجأ للتصعيد

هددّت عشيرة الشهيد الأردني البطل ماهر الجازي منفذ عملية معبر الكرامة، بالتصعيد حال عدم تسلمها جثمان الشهيد.

وقال شادي الجازي شقيق الشهيد لـ"الرسالة نت"، إنّ العشيرة لم تتلق لهذه اللحظة أي معلومات واضحة بشأن جثمان الشهيد، وما نتلقاه وعود باستمرار الإجراءات لتسليمه؛ لكننا نؤكد بوضوح أن العشائر الأردنية جميعا أعلنت تضامنها وأكدتّ استعدادها للتصعيد في حال رفض الاحتلال تسليم جثمان الشهيد.

وأضاف الجازي أن ما يصرح به وزراء الاحتلال من رفض تسليم جثمان الشهيد؛ لن يكون بمصلحة الاحتلال ولا استقراره، وعليه أن يسلم جثمان ماهر.

وجددّ شادي تأكيده بأن الشعبين الأردني والفلسطيني توأمان في جسد واحد، وأن ما يقوم به الاحتلال من جرائم مروعة ومجازر غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية، هي السبب وراء تفجير الأوضاع، وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة عنها.

وارتقى الشهيد ماهر الجازي في عملية فدائية قتل خلالها ثلاثة جنود إسرائيليين، في معبر الكرامة.

ومثلت العملية ايقونة، وتوافد عشرات الآلاف على بيت عزاء الشهيد البطل ماهر.