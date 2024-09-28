حماس تدعو لحشد كل الطاقات لحماية الأقصى من مخططات الاحتلال

دعا القيادي في حركة حماس محمود مرداوي جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل لحشد كل الطاقات الممكنة للدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته من مخططات الاحتلال و"جماعات الهيكل" المزعوم.

وقال مرداوي، في تصريح وصل "الرسالة نت"، يوم السبت، إن الشعب الفلسطيني وأبطال الضفة الغربية، لن يسمحوا للاحتلال بتحقيق أهدافه الخبيثة بحق الأقصى.

وبيّن أن معركة "طوفان الأقصى" انطلقت للذود عن المسجد المبارك، الذي يتعرض لخطر وجودي بسبب ما تعده الجماعات الاستيطانية بدعم من حكومة المتطرفين التي يقودها المجرم بنيامين نتنياهو.

وأكد مرداوي أن الشعب الفلسطيني سيقدم كل ما يملك للدفاع عن الأقصى، لاسيما أن الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء باعتداءاته عليه.

وأوضح أن انتفاضة الأقصى التي انطلقت عام 2000 بعد اقتحام شارون للمسجد، مثلت رسالة من الشعب الفلسطيني للاحتلال بأنه لن يسمح بتهويد الأقصى مهما بلغت التضحيات.

وشدد على ضرورة التصدي لقوات الاحتلال والمستوطنين وإفشال مخططاتهم التهويدية، والدفاع عن الأقصى بكل الوسائل والأدوات وحمايته من بطش الاحتلال.

وتستعد "جماعات الهيكل"، لأوسع عدوان وانتهاك لحرمة المسجد الأقصى مع بداية الشهر القادم، الذي يعد موسمًا لأعيادهم اليهودية، في الفترة من 3 إلى 24 أكتوبر القادم، في ذروة التهديد الوجودي الذي يمكن أن يشهده منذ احتلاله.