7 شهداء في استهداف خيام للنازحين غرب خان يونس

ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق النازحين في الخيام بالقرب من المخيم الجزائري غربي مدينة خانيونس، والإعلان عن وصول 7 شهداء جراء استهداف الطائرات لأحد خيام النازحين، والعدد مرشح للزيادة.

وأعلنت مصادر طبية عن وصول 3 شهداء وجريحان إلى مستشفى ناصر الطبي بخانيونس جراء استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة مصبح شمال مدينة رفح.

كما تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال 19 شهيد من عائلة عبد الغفور بعد مايزيد عن 7 أشهر على قصفهم في منطقة القرارة شمال شرق خانيونس

ويواصل الاحتلال عمليته العسكرية لليوم السابع على التوالي في حي العمور ومحيط مكب صوفا ببلدة الفخاري شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة وسط حملة تدمير وتجريف للأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين من شبكات مياه وحمامات دفيئة في المكان وايضا تدمير يطال عدد من المنازل يقوم الاحتلال باستهدافها عبر المدفعية تارة وتارة أخرى بالطائرات الحربية .