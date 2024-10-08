آخر مستجدات الإبادة على قطاع غزة لليوم الــــ 366

تواصل طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة لليوم الـــ ٣٦٨ من الابادة مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى، تجاوز عددهم الـــ70 شهيدا.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٣٩ شهيدا و ١٣٧ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى ٤١٩٠٩ شهيدا و ٩٧٣٠٣ إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، حسب احصائيات وزارة الصحة .

ولا زالت قوات الاحتلال تواصل عملية قوات اجتياح مخيم جباليا شمال القطاع بغطاء جوي لليوم الثالث على التوالي مجبرة الأهالي على النزوح من منازلهم.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات نسف لعدد من منازل المواطنين في منطقة التوام بشمال قطاع غزة وقرب بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة وفي محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوا غرب غزة.

وفي المنطقة الوسطى ارتفع عدد الشهداء إلى خمسة عشر ، ارتقوا في قصف منزل وخيمة نزوح في مخيم البريج وسط القطاع، وأدى القصف لاشتعال عدد من خيام النازحين في المخيم.

واستشهد تسعة مواطنين واصيب ٢٥ بجراح في استهداف الاحتلال منزلا في بلوك 3 بمخيّم البريج وسط قطاع غزة

واعلن الدفاع المدني ارتقاء ثلاثة شهداء وجرحى عقب قصف إسرائيلي على خيام للنازحين في شارع السكة بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

ووصلت جثامين ١٦ شهيدا إلى مستشفى ناصر الطبي والأوروبي بخانيونس خلال ٢٤ ساعة جراء غارات في رفح وخانيونس.

ومن بين الشهداء ثمانية مواطنين باستهداف منزل عائلة ابو ماشي شرق رفح.