الاحتلال يعتقل 30 مواطنا من الضفة

قامت قوات الاحتلال بحملة اعتقالات واسعة خلال اليومين الماضيين، فقد اعتقلت (30) مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وقال نادي الأسير في بيان مشترك مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، وتوزعت على محافظات: جنين، وبيت لحم، ونابلس، وقلقيلية، ورام الله.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، خلال حملات الاعتقال، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، ومباغتة منازل المواطنين وتفتيشها ثم تخريبها وتدميرها .

وأشار البيان إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و200 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.