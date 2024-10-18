(إسرائيل) تقطع الاتصالات والإنترنت عن شمال غزة

تتصاعد أحداث العدوان الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، وتحديدا بيت لاهيا وجباليا النزلة ومخيم جباليا.

وخلال الساعات الأخيرة ذكر الدفاع المدني أنه تم انتشال 3 شهداء واصابتين واخماد حريق في منزل لعائلة "زايدة" قصفه الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة.

وذكر مراسل "الرسالة نت" أن جرافات الاحتلال تحاصر منزلا لعائلة وشاح خلف مخبز أبوربيع غرب مخيم جباليا بمنطقة الفالوجا ، لكن من يسكن في هذا المنزل عائلة حسونة وعدد 15 شخص وهي محاصرة من الأمس رغم اطلاق عدة مناشدات لكن لم يستطع أحد الوصول اليهم وحاصرتهم آليات وجرافات الاحتلال وقامت بهدم المنزل عليهم وانقطع الاتصال بهم ولا يعرف مصيرهم حتى الآن .

وأكد على أن جيش الاحتلال قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن محافظة شمال قطاع غزة، الذي يتعرض لعملية إبادة وتطهير عرقي منذ 14 يوما.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي المدفعي والجوي يتواصل على مناطق مختلفة من مخيم جباليا شمالي القطاع.

ولليوم الـ14 يواصل الجيش الإسرائيلي حرب الإبادة والتجويع في شمال غزة، خاصة في بلدة جباليا ومخيمها، حيث يفرض حصارا خانقا وتجويعا، تحت قصف دموي مستمر ونسف بيوت فوق رؤوس ساكنيها.

وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة في 7 أكتوبر 2023.

وخلفت الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.