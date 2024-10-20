أبو عبيدة: عملية البحر الميت (جريئة) وعززت من جديد آفاق الجبهة الأردنية الواعدة

قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس "أبو عبيدة"، إن قيادة القسام تلقت تقارير عملية البحر الميت اللافتة بفخرٍ بالغ، كعمليةٍ جريئة بطولية عززت من جديدٍ آفاق الجبهة الأردنية الواعدة.

وأضاف أبو عبيدة في تصريح لموقع القسام، يوم الأحد، أن الشهيدين حسام أبو غزالة وعامر قواس، من أبطال طوفان الأقصى، وسيظلان نموذجاً ملهماً لنشامى الأردن وعشائرها الحرة أصحاب المواقف المشهودة والبطولات الفذة.

ويوم الجمعة، نفذ مسلحان أردنيان عملية إطلاق نار تجاه قوة إسرائيلية على الحدود مع الأردن جنوبي البحر الميت، ما أدى إلى إصابة إسرائيليين اثنين.