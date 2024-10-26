حماس تدين العدوان (الإسرائيلي) على إيران

عبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن إدانتها بشدة ؛ للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران، واستهدف مواقع عسكرية في عدة محافظات.

وعدت الحركة في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت" العدوان انتهاكاً صارخاً للسيادة الإيرانية، وتصعيداً يستهدف أمن المنطقة وسلامة شعوبها، ما يحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات هذا العدوان المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية.

وشددت على أن هذا العدوان الفاشي يؤكّد من جديد، طبيعة كيان الاحتلال المجرم، الذي لا يزال يستبيح دماء المدنيين الأبرياء في قطاع غزة ولبنان وغيرهما من شعوبنا العربية والإسلامية، مستنداً إلى غطاءٍ عسكري وسياسي إجرامي، من الإدارة الأمريكية وبعض العواصم الغربية.

واشادت بجاهزية الجمهورية الإسلامية ودفاعاتها الجوية وتصدّيها للهجوم الاسرائيلي، والذي نجح في إبطال فاعليته، وعزّز من موقف شعوبنا الحرّة ومقاومتها الباسلة، ونضالها ضد الهيمنة الصهيونية والأمريكية.

كما وأكدت تضامنها ووقوفها مع إيران في مواجهة غطرسة وانفلات الكيان الاسرائيلي، وثمنت المواقف الشجاعة التي أبداها الشعب الإيراني وقيادته في مساندة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.